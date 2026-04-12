Nach Kehlkopf-OP: Doskozil geht auf SPÖ-Kurs los

Kurz vor Ostern wurde der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ( SPÖ) erneut operiert. Ihm wurde eine Stimmprothese eingesetzt. Nach der Operation zeigt er sich empört und meldet sich mit klaren Worten.

Aufgrund seiner langjährigen Erkrankung am Kehlkopf, die bereits zahlreiche Operationen notwendig machte, musste er wieder operiert werden. Dieses Mal wurde ihm der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt. Die Maßnahme soll nicht nur seine Sprechfähigkeit verbessern, sondern auch eine vollständige Genesung ermöglichen. Noch während seiner Genesung meldet er sich in den sozialen Medien mit einer Botschaft zu Wort, die unmissverständlicher nicht sein könnte.

Doskozil: „Ein Befreiungsschlag“

Operiert wurde Doskozil im Uniklinikum Leipzig, wo er sich noch einige Tage erholt. Die Worte fehlen ihm dennoch derzeit nicht. Online bedankt er sich für die Genesungswünsche und teilt mit: „Ohne Kehlkopf zu sein bedeutet für mich, selbst in eigentlich normalen Alltagssituationen keine Atemnot mehr zu haben. Wenn die ständigen Gedanken nach ausreichend Luft verschwinden, ist das ein Befreiungsschlag.“ In seinem Statement kritisiert er zudem seine Parteigenossen.

Empörung nach OP

Daraus schwingt eine gewisse Empörung mit, denn diese gehen gegen den Bewilligungsbescheid der Herzchirurgie in der Klinik Oberwart mittels Einspruch vor. Dafür findet er klare Worte: „Als mir diese Woche mitgeteilt wurde, dass durch das Gesundheitsministerium unter einer SPÖ-Ministerin und einer SPÖ-Staatssekretärin Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid unserer Herzchirurgie in Oberwart erhoben wurde, hat mich das umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiter für die Interessen des Burgenlands einzustehen.“

Klare Kampfansage

Doskozil, der das Projekt vorangetrieben hat, stößt dies bitter auf, denn die Herzchirurgie sei für ihn eine Frage der Versorgung, vor allem einer raschen. Er richtet eine Kampfansage an die eigene Partei: „Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen nicht mehr geben.“ Abschließend betont er, dass er sich schon sehr darauf freue, wieder persönlich mit neuer Kraft und Ideen da zu sein.