Skitour wird zum Albtraum: Lawine erfasst 41-Jährige im Steilhang

Eine 41-Jährige wird in Tirol von einem Schneebrett 150 Meter mitgerissen und verschüttet. Der Tourenführer kann sie rechtzeitig befreien. Die Frau bleibt wie durch ein Wunder unverletzt.

Am 11. April 2026 unternahm eine 5-köpfige Schitourengruppe des Deutschen Alpenvereins im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellrain von der Pforzheimer Hütte ausgehend eine Schitour auf die Schöntalspitze. Nach erfolgter Abfahrt vom Gipfel löste die Gruppe bei einem erforderlichen Gegenanstieg zur Hütte gegen 15 Uhr in einem ca. 30-34 Grad steilen, nordöstlich exponierten Hang eine Schneebrettlawine aus, wodurch eine 41-jährige Teilnehmerin ca. 150m weit mitgerissen und bis zum Oberkörper teilverschüttet wurde.

41-Jährige unverletzt gerettet

„Die teilverschüttete Frau konnte vom 59-jährigen Tourenführer freigelegt und unverletzt geborgen werden“, berichtet die Polizei. Anschließend konnte die Gruppe weiter zur Pforzheimer Hütte aufsteigen und meldete dort den Lawinenabgang.