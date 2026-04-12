Autoboom in Österreich: Neuzulassungen steigen zweistellig an

Im März 2026 hat der Automarkt deutlich zugelegt. Generell wurden im ersten Quartal 77.235 Personenkraftwagen neu zum Verkehr zugelassen.

Laut Statistik Austria wurden im ersten Quartal 2026 um 17 Prozent mehr Autos zum Verkehr zugelassen.

Laut Statistik Austria wurden im ersten Quartal 2026 um 17 Prozent mehr Autos zum Verkehr zugelassen.

Im ersten Quartal verzeichnet der Automarkt ein Plus von 17 Prozent. Das sind 11.218 PKWs mehr im Vergleich zum Zeitraum Jänner bis März 2025. Insgesamt wurden 100.509 Kraftfahrzeuge neu zugelassen, das zeigt eine Analyse der Statistik Austria.

PKW-Zulassungen: Höchster März-Wert seit 2018

„Im März 2026 hat der Neuwagenmarkt in Österreich stark zugelegt. Die Pkw-Neuzulassungen lagen um mehr als ein Viertel über dem Niveau vom März 2025 und erreichten mit 33.018 den höchsten März-Wert seit 2018. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 77.235 neue Pkw für den Verkehr zugelassen“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Der Zuwachs von 17 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres gehe vor allem auf die starke Nachfrage von Benzin-Hybriden und Elektro-Autos zurück, während die Neuzulassungen von konventionell angetriebenen Pkw stagnieren, heißt es weiter.

Diese Fahrzeuge erreichten den höchsten Zuwachs

Im 1. Quartal 2026 stiegen die Neuzulassungen von PKW mit alternativen Antriebssystemen im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich (49.075; plus 11.189), was ein Plus von 29,5 Prozent ergibt. Benzin-Hybrid-Fahrzeuge (28.460) erreichten mit plus 42,0 Prozent (plus 8.411 PKW) den höchsten Zuwachs. Die Neuzulassungen von rein elektrisch betriebenen Personenkraftwagen (17.347) stiegen um 22,4 Prozent (3.170 PKW) an. Dagegen wurden weniger Diesel-Hybrid-PKW (3.268; minus 391; minus 10,7 Prozent) neu zugelassen. 63,5 Prozent aller im ersten Quartal 2026 neu zugelassenen PKW haben ein alternatives Antriebssystem verbaut, im ersten Quartal des Vorjahres waren es 57,4 Prozent.

Benzin und Diesel-PKW im Vergleich

Bei konventionell angetriebenen PKW wurde im Gegensatz dazu mit 28.160 Neuzulassungen in etwa der Vorjahreswert erreicht (plus 29; plus 0,1 Prozent). Dabei wurden mehr Benzin-PKW (20.429; plus 842; plus 4,3 Prozent) und weniger Diesel-PKW (7 731; minus 813; minus 9,5 Prozent) als im ersten Quartal 2025 neu zugelassen. Insgesamt erreichten konventionell angetriebene Personenkraftwagen einen Anteil von 36,5 Prozent.

Die wichtigsten Automarken im ersten Quartal 2026

Die wichtigsten PKW-Marken zwischen Jänner und März 2026 waren VW (Anteil: 14,9 Prozent), Skoda (11,1 Prozent), Audi (7,1 Prozent) und BMW (6 Prozent). Mehr PKW-Neuzulassungen als im Vorjahr gab es bei Peugeot (plus 45,3 Prozent), Skoda (plus 23,4 Prozent), VW (plus 22,0 Prozent), Seat (plus 14,7 Prozent), Audi (plus 13,9 Prozent), Mercedes (plus 11,7 Prozent), Cupra (plus 5,4 Prozent) und Toyota (plus 3,5 Prozent). Die Neuzulassungen bei BMW (minus 4,8 Prozent) und Dacia (minus 0,7 Prozent) gingen hingegen zurück.

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Neuzulassungen bei Motorrädern legten zu

Auf dem Zweiradmarkt legten die Neuzulassungen von Motorrädern um ein Fünftel zu (6.600; plus 1.046; plus 18,8 Prozent). Die Anzahl neu zugelassener Motorfahrräder (2.091; plus 738) steigerte sich um 54,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wird weiter mitgeteilt.

Allein im März 2026: Über ein Viertel mehr Auto-Neuzulassungen

Allein im März 2026 wurden 33.018 PKW neu zugelassen. Das sind um 27,2 Prozent mehr als im März des Vorjahres. Davon entfiel je ein Viertel auf Elektro-PKW (Anteil: 24,9 Prozent) und Benzin-PKW (24,8 Prozent). Einen deutlich höheren Anteil nahmen mit 37,2 Prozent die Neuzulassungen von Benzin-Hybrid-PKW ein. Diesel-PKW erreichten einen Anteil von 8,9 Prozent, Diesel-Hybrid-PKW hatten einen Anteil von 4,2 Prozent. Insgesamt wurden 45.552 Kraftfahrzeuge im März 2026 neu zugelassen, eine Steigerung von 27,2 Prozent (9.747 KFZ) gegenüber März 2025.