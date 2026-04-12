50 km/h zu schnell: Fahranfänger (18) ist Schein direkt wieder los

Mit 131 km/h statt erlaubten 70 raste ein 18-Jähriger über die Bundesstraße in Wels. Eine Zivilstreife stoppte den Probeführerscheinbesitzer, der Führerschein ist vorerst einmal weg.

Eine Welser Zivilstreife bemerkte am 11. April 2026 gegen 21.15 Uhr einen Wagen entlang der Innviertler Bundesstraße B 137, da dieser auf dem linken Fahrstreifen auffallend stark beschleunigte. Die Nachfahrt wurde aufgenommen, wobei entlang der A 25 und der Kreuzung mit der B 137/Roithenstraße eine Geschwindigkeit von 131 km/h festgestellt wurde bei erlaubten 70 km/h. Er wurde angehalten. Dem 18-jährige Probeführerscheinbesitzer aus Wels wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.