Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Stmk
Foto auf 5min.at zeigt eine Polizeikontrolle in der Nacht
Der 18-Jähriger fuhrt 131 km/h statt den erlaubten 70 km/h.
Wels/Oberösterreich
12/04/2026
Anzeige

50 km/h zu schnell: Fahranfänger (18) ist Schein direkt wieder los

Mit 131 km/h statt erlaubten 70 raste ein 18-Jähriger über die Bundesstraße in Wels. Eine Zivilstreife stoppte den Probeführerscheinbesitzer, der Führerschein ist vorerst einmal weg.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Eine Welser Zivilstreife bemerkte am 11. April 2026 gegen 21.15 Uhr einen Wagen entlang der Innviertler Bundesstraße B 137, da dieser auf dem linken Fahrstreifen auffallend stark beschleunigte. Die Nachfahrt wurde aufgenommen, wobei entlang der A 25 und der Kreuzung mit der B 137/Roithenstraße eine Geschwindigkeit von 131 km/h festgestellt wurde bei erlaubten 70 km/h. Er wurde angehalten. Dem 18-jährige Probeführerscheinbesitzer aus Wels wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: