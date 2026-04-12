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/ ©FF Lannach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der FF Lannach.
In Salzburg kam es zu einem Brand in einem Hochhaus.
Salzburg
12/04/2026
Großeinsatz

Brand in Hochhaus: 100 Bewohner evakuiert

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags wurden mehrere Feuerwehren in Salzburg aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohnungsbrand forderte die Einsatzkräfte.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)

Kurz vor 3 Uhr in der Früh wurden die Mitglieder der Löschzüge Bruderhof und Liefering, durch die Pager-Alarmierung aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohnungsbrand in der Elisabeth-Vorstadt forderte hier die Einsatzkräfte.

100 Bewohner wurden evakuiert

Aus unbekannter Ursache brach im 6. Obergeschoss des Hauses ein Brand aus, der von den Einsatzkräften abgearbeitet wurde. Mit Atemschutztrupps wurde hier die Brandbekämpfung und die Evakuierung von Wohnungen unterhalb und oberhalb der Brandwohnung unterstützt. Rund 100 Menschen wurden aus dem Gebäude evakuiert, berichtet der ORF. Die Rettung versorgte fünf Personen.

Über 40 Floriani im Einsatz

„Gegen 4 Uhr konnte „Brand aus “ gegeben werden. Das Gebäude wurde noch mit Drucklüftern entraucht. Nach der Untersuchung durch die Kriminalpolizei konnte die Einsatzstelle ausgeräumt und der Einsatz beendet werden, berichtet die FF Stadt Salzburg – LZ Bruderhof. Circa 40 Floriani unterstützten die Berufsfeuerwehr Salzburg bei diesem Einsatz.

Im Einsatz:

Berufsfeuerwehr Salzburg

FF Stadt Salzburg – LZ Bruderhof

Löschzug Liefering.

Stadt Salzburg – LZ Gnigl wurde ebenfalls alarmiert als Reserve

m Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Salzburg auf zwei Löschzüge, und zwar der FF Stadt Salzburg – LZ Bruderhof und der Löschzug Liefering. Der FF Stadt Salzburg – LZ Gnigl wurde ebenfalls alarmiert als Reserve, falls im Stadtgebiet noch ein weiteres Feuer ausgebrochen wäre.

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