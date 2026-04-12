Magnetfischer zog Sprenggranate aus dem Donaukanal

Samstagnachmittag wurde die Wiener Polizei in den 1. Bezirk gerufen. Ein Magnetfischer hatte eine Sprenggrante aus dem Donaukanal gezogen.

Diese Sprenggranate zog ein Magnetfischer aus dem Donaukanal in Wien.

Diese Sprenggranate zog ein Magnetfischer aus dem Donaukanal in Wien.

Am Freitagnachmittag verständigte ein Magnetfischer den Polizeinotruf, nachdem er einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aus dem Donaukanal gezogen hatte. Der Bereich wurde kurzzeitig abgesperrt.

Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg

Ein Sprengstoffexperte der Wiener Polizei wurde hinzugezogen, welcher den Gegenstand als Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg identifizierte. Mitarbeiter des Entminungsdienstes des Österreichischen Bundesheeres bargen die rund 7,5 cm große Granate und sorgten für einen gesicherten Abtransport.