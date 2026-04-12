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/ ©LPD Wien
Bild auf 5min.at zeigt eine Sprenggranate
Diese Sprenggranate zog ein Magnetfischer aus dem Donaukanal in Wien.
Wien/1. Bezirk
12/04/2026
Schock

Magnetfischer zog Sprenggranate aus dem Donaukanal

Samstagnachmittag wurde die Wiener Polizei in den 1. Bezirk gerufen. Ein Magnetfischer hatte eine Sprenggrante aus dem Donaukanal gezogen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Am Freitagnachmittag verständigte ein Magnetfischer den Polizeinotruf, nachdem er einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aus dem Donaukanal gezogen hatte. Der Bereich wurde kurzzeitig abgesperrt.

Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg

Ein Sprengstoffexperte der Wiener Polizei wurde hinzugezogen, welcher den Gegenstand als Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg identifizierte. Mitarbeiter des Entminungsdienstes des Österreichischen Bundesheeres bargen die rund 7,5 cm große Granate und sorgten für einen gesicherten Abtransport.

Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps:

  • Wenn du sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffindest, merke dir den Auffindungsort und begib dich in eine sichere Distanz.

  • Rufe unverzüglich 133 oder 112.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.

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