Magnetfischer zog Sprenggranate aus dem Donaukanal
Samstagnachmittag wurde die Wiener Polizei in den 1. Bezirk gerufen. Ein Magnetfischer hatte eine Sprenggrante aus dem Donaukanal gezogen.
Am Freitagnachmittag verständigte ein Magnetfischer den Polizeinotruf, nachdem er einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand aus dem Donaukanal gezogen hatte. Der Bereich wurde kurzzeitig abgesperrt.
Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg
Ein Sprengstoffexperte der Wiener Polizei wurde hinzugezogen, welcher den Gegenstand als Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg identifizierte. Mitarbeiter des Entminungsdienstes des Österreichischen Bundesheeres bargen die rund 7,5 cm große Granate und sorgten für einen gesicherten Abtransport.
Die Wiener Polizei rät zu folgenden Präventionstipps:
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Wenn du sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffindest, merke dir den Auffindungsort und begib dich in eine sichere Distanz.
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Rufe unverzüglich 133 oder 112.
Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden.