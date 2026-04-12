Herzenswunsch der sterbenden Mama: „Ein letzter Applaus für die Tochter“

Martina, Mama einer Zwölfjährigen, hatte den Wunsch, ihrer Tochter beim Turnwettbewerb zuzuschauen. Was für viele Eltern ganz normal ist, war für die junge Frau ein absoluter Herzenswunsch, denn Martina war todkrank.

Martina ist 37 Jahre jung. Vor wenigen Monaten erhielt sie eine Diagnose, die ihr Leben von einem Moment auf den anderen veränderte. Eine tödliche Krankheit, die ihr täglich mehr Kraft nimmt. Seit einigen Wochen wird Martina auf der Palliativstation im Krankenhaus betreut. Mit jedem Tag wird es schwerer. Martina ist aber auch Mama einer zwölfjährigen Tochter.

Herzenswunsch der todkranken Mama

Die junge Frau hat einen Herzenswunsch. Denn: Ronja, ihre zwölfjährige Tochter, turnt seit etwa eineinhalb Jahren voller Begeisterung in einem Turnverein. Der erste große Schau-Turn-Wettbewerb, des Mädchens stand an. Wochenlang hatte Ronja dafür trainiert. Für Martina war sofort klar: Sie wollte unbedingt dabei sein. Sie wollte ihrer Tochter die Daumen drücken, sie anfeuern und diesen bedeutsamen Moment im Leben ihres Kindes miterleben. Die Ärzte wandten sich an unseren Verein Rollende Engel, um der jungen Mutter diesen Herzenswunsch zu erfüllen.

Momente voller Liebe und Hoffnung

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Julia und Florian machten sich auf den Weg ins Krankenhaus. Als sie Martina abholten, war deutlich zu sehen, wie sehr die Krankheit bereits an ihren Kräften zehrte. Und doch lag in ihrem Blick etwas anderes: Vorfreude, Hoffnung und vor allem Liebe. Gemeinsam machten sie sich im „Rollenden Engel“ auf den Weg zur Turnhalle in Steyr, Oberösterreich. Dort herrschte bereits reges Treiben. Mehr als 250 Kinder waren gekommen, um ihr Können zu zeigen. „Dank der Veranstalter konnten wir Martina mit der Trage direkt in die Halle bringen, mitten hinein in das bunte Geschehen“, berichten die Mitglieder des Vereins Rollende Engel.

©Verein Rollende Engel | Martina… ©Verein Rollende Engel | …wurde ihr Herzenswunsch… ©Verein Rollende Engel | …erfüllt.

Martina sah voller Stolz ihrer Tochter zu

Und dann passierte der Moment, auf den Martina gewartet hatte. Ronja kam angelaufen. Aufgeregt, nervös und überglücklich, dass ihre Mama tatsächlich da war. Dieser Blick zwischen Mutter und Tochter sagte mehr als tausend Worte. Ronja gab alles. Sie sprang, turnte, zeigte voller Stolz, was sie gelernt hatte, und erreichte am Ende einen großartigen neunten Platz. Martina und ihr Mann waren unglaublich stolz. Doch noch viel wichtiger war für Martina etwas anderes: Sie durfte diesen Moment miterleben.

©Verein Rollende Engel | Martina und ihr Mann. ©Verein Rollende Engel | Die kleine Familie vereint.

Junge Frau wollte noch ihr Pferd ein letztes Mal besuchen

Mit jeder Minute wurden ihre Kräfte weniger. Die vielen Eindrücke, die Emotionen, all das war anstrengend für ihren geschwächten Körper. Doch dann äußerte Martina noch einen letzten Wunsch. So gerne würde sie noch ein einziges Mal zu ihrem Pferd fahren. Ein Haflinger, der sie schon lange begleitet. Ein treuer Gefährte, der ihr immer Kraft gegeben hatte. „Natürlich machten wir auch das möglich. „Kurz darauf brachen wir auf zu dem kleinen Bauernhof. Es war bereits dunkel, als wir ankamen“, heißt es seitens des Vereins Rollende Engel. Doch ihr Pferd kam sofort zu ihr. Martina konnte ihn streicheln, ihm über die Mähne fahren und ihn füttern. In diesem Moment wurde etwas ganz Besonderes spürbar: die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Tier. Mit vielen Pferdehaaren auf der Decke ging es schließlich zurück ins Krankenhaus. Martina war erschöpft, aber überglücklich. Immer wieder bedankte sie sich, dass wir ihr diesen letzten Wunsch erfüllt haben. Nur neun Tage nach dieser Wunscherfüllung hat Martina ihre Augen für immer geschlossen.

©Verein Rollende Engel | Ein zweiter Wunsch… ©Verein Rollende Engel | …wurde Marina noch erfüllt. ©Verein Rollende Engel