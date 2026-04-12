Zwei neugeborene Kälber aus Güllegrube gerettet

Am Nachmittag des 8. April 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Groisbach zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert: Zwei ganz frisch geborene Kälber waren in eine Güllegrube gestürzt. Glücklicherweise bemerkte der Landwirt den Vorfall und setzte sofort den Notruf ab. Das erste Kalb blieb an einer Kante hängen und konnte gerettet werden. Das zweite Kalb fiel in die Grube.

Floriani stiegen in Güllegrube

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Güllegrube rund 50 Zentimeter hoch gefüllt war. Dadurch konnte das abgestürzte Kalb gerade noch nach Luft schnappen.

Über eine Luke stiegen zwei Feuerwehrmitglieder unter Atemschutz über eine Leiter in die Güllegrube hinab. In dem engen und herausfordernden Arbeitsbereich konnte das Kalb schließlich mithilfe einer Leine und der Leiter gesichert und erfolgreich gerettet werden.

©FF Groisbach | Die Floriani… ©FF Groisbach | …stiegen in die… ©FF Groisbach | …Güllegrube… ©FF Groisbach | …und retteten die zwei Kälber. ©FF Groisbach

Kälber blieben unverletzt

Unmittelbar nach der Rettung wurde das neugeborene Tier versorgt. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt. Besonders erfreulich: Mittlerweile ist bekannt, dass die Kälber auch die Nacht gut überstanden haben und sich auf dem Weg der Besserung befinden.

So dürfen die kleinen Neugeborenen ab nun an einem Tag wohl gleich zweimal Geburtstag feiern.