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/ ©FF Groisbach
Bild auf 5min.at zeigt die geretteten Kälber.
Beide Kälber wurden in Baden gerettet.
Baden
12/04/2026
Feuerwehreinsatz

Zwei neugeborene Kälber aus Güllegrube gerettet

Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Groisbach in Baden. Zwei neugeborene Kälber waren in eine Güllegrube gestürzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(198 Wörter)

Am Nachmittag des 8. April 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Groisbach zu einem Tierrettungseinsatz alarmiert: Zwei ganz frisch geborene Kälber waren in eine Güllegrube gestürzt. Glücklicherweise bemerkte der Landwirt den Vorfall und setzte sofort den Notruf ab. Das erste Kalb blieb an einer Kante hängen und konnte gerettet werden. Das zweite Kalb fiel in die Grube.

Floriani stiegen in Güllegrube

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Güllegrube rund 50 Zentimeter hoch gefüllt war. Dadurch konnte das abgestürzte Kalb gerade noch nach Luft schnappen.
Über eine Luke stiegen zwei Feuerwehrmitglieder unter Atemschutz über eine Leiter in die Güllegrube hinab. In dem engen und herausfordernden Arbeitsbereich konnte das Kalb schließlich mithilfe einer Leine und der Leiter gesichert und erfolgreich gerettet werden.

BIld auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz
©FF Groisbach |
Die Floriani…
BIld auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz
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…stiegen in die…
BIld auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz
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…Güllegrube…
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…und retteten die zwei Kälber.
BIld auf 5min.at zeigt den Rettungseinsatz
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Kälber blieben unverletzt

Unmittelbar nach der Rettung wurde das neugeborene Tier versorgt. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt. Besonders erfreulich: Mittlerweile ist bekannt, dass die Kälber auch die Nacht gut überstanden haben und sich auf dem Weg der Besserung befinden.
So dürfen die kleinen Neugeborenen ab nun an einem Tag wohl gleich zweimal Geburtstag feiern.

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