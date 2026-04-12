Drogen, Alko & Wheelies: Turbulente Stunden für Salzburgs Polizei

Die Salzburger Polizei führte dieses Wochenende umfassende Verkehrskontrollen durch. Und so manch ein Verkehrssünder ging ihnen ins Netz.

Im Zuge einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Salzburger Straße (L103) im Flachgau wurde am Nachmittag des 11. April ein Lkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Das Fahrzeug konnte in Eugendorf angehalten und kontrolliert werden. Der 35-jährige ungarische Lenker gab an, im Laufe des Tages alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert 1,36 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Ungar wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.

Motorradfahrer mit Wheelies

Gegen 18 Uhr wurden auf der A1 Westautobahn, Fahrtrichtung Wien, drei Motorradlenker festgestellt, die mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Zwei der Lenker führten zudem während der Fahrt sogenannte „Wheelies“ durch. Zwei der Motorradfahrer, ein 27- und ein 28-jähriger Oberösterreicher konnten angehalten und kontrolliert werden. Ein 23-jähriger Oberösterreicher entzog sich vorerst der Anhaltung, wurde aber ausgeforscht. Gegen alle drei Lenker werden Anzeigen wegen mehrerer Verkehrsübertretungen erstattet.

Drogenlenker gestoppt

Am späten Abend fiel ein Autofahrer im Stadtgebiet Salzburg durch riskante Fahrweise auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Ein Alkotest bei dem 27-jährigen Syrer verlief negativ, jedoch reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC und Kokain. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass bei dem 27-Jährigen keine gültige Lenkberechtigung vorliegt. Anzeige wird erstattet.

Unfall mit Fahrerflucht

In den frühen Morgenstunden des 12. April kam es in Straßwalchen zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Eine 34-jährige Flachgauerin fuhr mit dem E-Scooter von Straßwalchen Richtung Irrsdorf und wurde von einem bislang unbekannten Pkw seitlich gestreift und kam dadurch zu Sturz. Der Unfalllenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,70 Promille.