Maul- und Klauenseuche in Griechenland: So hilft Österreich

Auf der griechischen Insel Lesbos ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Österreich hilft nun.

Zur Eindämmung der hochansteckenden Seuche hat Griechenland den EU-Katastrophenschutzmechanismus (UCPM) aktiviert und die Mitgliedstaaten um Unterstützung ersucht. Österreich kommt dem Hilfsgesuch nach: Zwölf Paletten mit rund 60.000 Stück Schutzausrüstung, darunter Schutzbrillen, Face Shields und Schutzkleidung, verließen am Karfreitag Österreich und kamen wenige Tage später auf Lesbos an – Ausrüstung, die von den griechischen Behörden dringend benötigt wird.

„Europa muss gerade in Ausnahmesituationen zusammenstehen“

Innenminister Gerhard Karner betonte: „Im Rahmen der europäischen Katastrophenhilfe soll unseren Partnern rasch und effizient geholfen werden. Die Lieferung von Schutzausrüstung ist eine wichtige Unterstützung der griechischen Behörden bei der Bekämpfung der hochansteckenden Maul- und Klauenseuche.“ „Europa muss gerade in Ausnahmesituationen zusammenstehen. Österreich steht Griechenland als verlässlicher Partner zur Seite und unterstützt jetzt rasch mit Schutzausrüstung. Das ist gelebte europäische Solidarität und ein wichtiger Beitrag, um eine weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern“, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

EU-Katastrophenschutzmechanismus

Die Hilfsmaßnahme erfolgt im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus (Union Civil Protection Mechanism, UCPM). Dabei werden 75 Prozent der anfallenden Kosten von der Europäischen Union kofinanziert. Auch Österreich kann im Katastrophenfall auf Unterstützung anderer EU-Staaten zählen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 12:18 Uhr aktualisiert