Auto „parkt“ auf A1: Polizei findet betrunkenen Lenker schlafend

Mitten auf der Westautobahn in Oberösterreich endet die Fahrt eines 42-Jährigen abrupt. Mit über zwei Promille schläft er am Steuer ein.

Am 12. April 2026 gegen 22 Uhr ging am Notruf der Landesleitzentrale eine Anzeige betreffend einem alkoholisierten Lenker ein, der die Fahrspur entlang der Westautobahn nicht halten könne. Die Autobahnpolizeiinspektion Haid konnte den Lenker entlang der A1 Westautobahn Richtung Salzburg im Gemeindegebiet Pucking am rechten Fahrstreifen parkend vorfinden. Das parkendende Auto wurde durch die Polizisten abgesichert.

Mann saß schlafend im Auto

Im Auto konnte ein 42-jähriger Dominikaner aus Wels schlafend am Fahrersitz vorgefunden werden. Das Fahrzeug wurde auf den Pannenstreifen geschoben und von der Asfinag zum nächsten Rastplatz gebracht, um weitere Gefahrensituationen zu vermeiden. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 2,16 Promille positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.