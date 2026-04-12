Geld zurück: VKI startet Aktion für diese Bankkunden

Immer wieder müssen österreichische Banken Geld an ihre Kunden zurück bezahlen. Dieses Mal trifft es die BKS und die BTV.

Banken bekommen oft Geld, wenn sie Fonds an Kunden verkaufen. Diese Zahlungen nennt man Bestandsprovisionen. Die Banken müssen ihre Kunden über dieses Geld informieren. Tun sie das nicht, ist das laut dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) verboten. In diesem Fall müssen die Banken das Geld an die Kunden zurückzahlen.

VKI startet Sammelaktion für österreichische Kunden

Mit vielen Banken hat der VKI bereits eine Lösung gefunden. Bei der BKS Bank und der BTV gibt es aber noch keine Einigung. Die Verhandlungen laufen dort noch. Kunden dieser beiden Banken können sich ab jetzt beim VKI anmelden. Konsumenten, denen bis zum 31. Dezember 2017 ein Fondsprodukt über eine der genannten Banken vermittelt wurde, können sich kostenlos für die Sammelaktion anmelden und ihre möglichen Ansprüche prüfen lassen. Der VKI wird die gesammelten Fälle bei der jeweiligen Bank intervenieren und auf eine außergerichtliche Lösung hinwirken.

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Laut VKI bekommen Kunden Geld zurück

Nach Ansicht des VKI betrifft die unzureichende Offenlegung von Bestandsprovisionen die gesamte Bankenbranche, sofern Kunden im Wertpapiergeschäft Fonds vermittelt wurden. Das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 1996/2007/2018) sieht strikte Voraussetzungen vor, unter denen Banken Bestandsprovisionen einbehalten dürfen. Nach Einschätzung des VKI wurden diese Vorgaben bei der Vermittlung von Fonds jedenfalls bis zum 31. Dezember 2017 meist nicht erfüllt – Kunden stehen diesfalls Herausgabeansprüche zu. Der VKI wird betroffene Konsumenten bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützen. Wir arbeiten daran, auch mit der BKS Bank AG und der BTV Vier Länder Bank AG faire Lösungen für betroffene Konsument:innen zu erzielen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass konstruktive Einigungen möglich sind“, so Mag. Stefan Schreiner, zuständiger Jurist der Abteilung Intervention im VKI.