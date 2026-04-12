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/ ©Montage: Canva / LPD Stmk
Bild auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Polizisten.
Ein 52-jähriger Fahrradlenker wurde in Wels stark alkoholisiert angehalten.
Wels/Oberösterreich
12/04/2026
Angezeigt

Betrunkener Radfahrer (52) kann bei Kontrolle kaum absteigen

Deutlich alkoholisiert war ein Radfahrer in Wels unterwegs und fiel der Polizei sofort auf. Der Alkotest bestätigte den Verdacht: Über 1,5 Promille.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Eine Verkehrsstreife in Wels kontrollierte am 11. April 2026 gegen 17.15 Uhr einen Fahrradlenker entlang der Dragonerstraße, da er dies offensichtlich in einem erheblich alkoholisierten Zustand lenkte. Nach der verzögerten Wahrnehmung der Streife versuchte er noch vom Fahrrad abzusteigen, was bei einem untauglichen Versuch blieb. Ein Alkomattest verlief mit 1,54 Promille positiv. Die Weiterfahrt wurde dem 52-jährigen Ungarn aus Wels untersagt und er wird angezeigt.

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