Betrunkener Radfahrer (52) kann bei Kontrolle kaum absteigen

Deutlich alkoholisiert war ein Radfahrer in Wels unterwegs und fiel der Polizei sofort auf. Der Alkotest bestätigte den Verdacht: Über 1,5 Promille.

Eine Verkehrsstreife in Wels kontrollierte am 11. April 2026 gegen 17.15 Uhr einen Fahrradlenker entlang der Dragonerstraße, da er dies offensichtlich in einem erheblich alkoholisierten Zustand lenkte. Nach der verzögerten Wahrnehmung der Streife versuchte er noch vom Fahrrad abzusteigen, was bei einem untauglichen Versuch blieb. Ein Alkomattest verlief mit 1,54 Promille positiv. Die Weiterfahrt wurde dem 52-jährigen Ungarn aus Wels untersagt und er wird angezeigt.