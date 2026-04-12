Nahostkonflikt: Reisewarnungen für diese Länder weiterhin aktiv

Stand heute (12. April 2026) sind die meisten der in den letzten Wochen und Monaten ausgesprochenen Reisewarnungen des österreichischen Außenministeriums) nicht nur weiterhin aktiv, sondern teilweise sogar verschärft worden.

Besonders aufgrund der massiven Eskalation im Nahen Osten wurde die höchste Sicherheitsstufe für eine Vielzahl von Ländern in dieser Region beibehalten oder neu ausgerufen. Es wird dringend davon abgeraten, in Gebiete mit Warnungen zu reisen.

Höchste Sicherheitstufe ausgerufen

Das Außenministerium hat für mehr als zehn Länder der Region die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Es gilt die offizielle Reisewarnung (Stufe 4). Das BMEIA rät dringend von Reisen ab und fordert alle Österreicher vor Ort auf, das Gebiet umgehend zu verlassen. Solltest du schon deinen Urlaub in einem dieser Länder gebucht haben, solltest du dir die Stornierungsbedingungen deines Reiseanbieters ansehen.

Aktuelle Reisewarnungen (Stand 12. April 2026) Reisewarnung (Landesweit) Afghanistan

Bahrain

Haiti

Irak

Iran

Israel

Jemen

Jordanien

Katar

Kongo – Demokratische Republik

Kuwait

Libanon

Libyen

Mali

Myanmar

Niger

Palästinensische Gebiete *

Somalia

Sudan

Südsudan

Syrien

Ukraine

Venezuela

Vereinigte Arabische Emirate

Zentralafrikanische Republik Reisewarnung / Region (Spezifische Teilbereiche) Ägypten

Algerien

Äthiopien

Burkina Faso

Indien

Kambodscha

Kamerun

Kenia

Kolumbien

Marokko

Mauretanien

Mosambik

Nigeria

Pakistan

Philippinen

Russische Föderation

Thailand

Tschad

Tunesien

Türkei

Das bedeutet die höchste Sicherheitsstufe für Österreicher

Es wird ausdrücklich vor Reisen in dieses Land oder diese Region gewarnt. Alle Österreicher, die sich derzeit in dem betroffenen Gebiet aufhalten, werden dringend ersucht, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde oder der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung zu setzen. Zudem wird den in diesem Gebiet lebenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern dringend empfohlen, das Land zeitnah zu verlassen.

Hochste Sicherheitsstufe bei diesen Ländern: Naher Osten & Zentralasien Afghanistan

Iran

Irak

Israel

Jemen

Jordanien

Katar

Kuwait

Libanon

Palästinensische Gebiete

Syrien

Vereinigte Arabische Emirate Afrika Äthiopien (großflächig)

Burkina Faso (großflächig)

Demokratische Republik Kongo

Libyen

Mali

Niger

Somalia

Sudan

Südsudan

Tschad

Zentralafrikanische Republik Europa & Asien Ukraine (landesweit)

Russische Föderation (Grenzgebiete zur Ukraine)

Myanmar Amerika Haiti

Venezuela

Reisestornierungen, wenn du pauschal gebucht hast

Wenn es um Stornierungen und die Rückerstattung von Kosten geht, ist die Art deiner Buchung der entscheidende Faktor. Dein stärkstes Argument für eine Rückzahlung ist dabei eine offizielle Reisewarnung der Stufe 4. Besonders gute Karten hast du, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, da du hier durch das Pauschalreisegesetz (PRG) umfassend geschützt bist. Dieses Gesetz greift immer dann, wenn „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ die Reise unzumutbar machen, und ebnet dir so den Weg, dein Geld zurückzufordern.