Nahostkonflikt: Reisewarnungen für diese Länder weiterhin aktiv
Stand heute (12. April 2026) sind die meisten der in den letzten Wochen und Monaten ausgesprochenen Reisewarnungen des österreichischen Außenministeriums) nicht nur weiterhin aktiv, sondern teilweise sogar verschärft worden.
Besonders aufgrund der massiven Eskalation im Nahen Osten wurde die höchste Sicherheitsstufe für eine Vielzahl von Ländern in dieser Region beibehalten oder neu ausgerufen. Es wird dringend davon abgeraten, in Gebiete mit Warnungen zu reisen.
Höchste Sicherheitstufe ausgerufen
Das Außenministerium hat für mehr als zehn Länder der Region die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Es gilt die offizielle Reisewarnung (Stufe 4). Das BMEIA rät dringend von Reisen ab und fordert alle Österreicher vor Ort auf, das Gebiet umgehend zu verlassen. Solltest du schon deinen Urlaub in einem dieser Länder gebucht haben, solltest du dir die Stornierungsbedingungen deines Reiseanbieters ansehen.
Aktuelle Reisewarnungen (Stand 12. April 2026)
Reisewarnung (Landesweit)
-
Afghanistan
-
Bahrain
-
Haiti
-
Irak
-
Iran
-
Israel
-
Jemen
-
Jordanien
-
Katar
-
Kongo – Demokratische Republik
-
Kuwait
-
Libanon
-
Libyen
-
Mali
-
Myanmar
-
Niger
-
Palästinensische Gebiete *
-
Somalia
-
Sudan
-
Südsudan
-
Syrien
-
Ukraine
-
Venezuela
-
Vereinigte Arabische Emirate
-
Zentralafrikanische Republik
Reisewarnung / Region (Spezifische Teilbereiche)
-
Ägypten
-
Algerien
-
Äthiopien
-
Burkina Faso
-
Indien
-
Kambodscha
-
Kamerun
-
Kenia
-
Kolumbien
-
Marokko
-
Mauretanien
-
Mosambik
-
Nigeria
-
Pakistan
-
Philippinen
-
Russische Föderation
-
Thailand
-
Tschad
-
Tunesien
-
Türkei
Das bedeutet die höchste Sicherheitsstufe für Österreicher
Es wird ausdrücklich vor Reisen in dieses Land oder diese Region gewarnt. Alle Österreicher, die sich derzeit in dem betroffenen Gebiet aufhalten, werden dringend ersucht, sich unverzüglich mit der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde oder der nächstgelegenen Vertretung eines EU-Mitgliedstaates in Verbindung zu setzen. Zudem wird den in diesem Gebiet lebenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern dringend empfohlen, das Land zeitnah zu verlassen.
Hochste Sicherheitsstufe bei diesen Ländern:
Naher Osten & Zentralasien
-
Afghanistan
-
Iran
-
Irak
-
Israel
-
Jemen
-
Jordanien
-
Katar
-
Kuwait
-
Libanon
-
Palästinensische Gebiete
-
Syrien
-
Vereinigte Arabische Emirate
Afrika
-
Äthiopien (großflächig)
-
Burkina Faso (großflächig)
-
Demokratische Republik Kongo
-
Libyen
-
Mali
-
Niger
-
Somalia
-
Sudan
-
Südsudan
-
Tschad
-
Zentralafrikanische Republik
Europa & Asien
-
Ukraine (landesweit)
-
Russische Föderation (Grenzgebiete zur Ukraine)
-
Myanmar
Amerika
-
Haiti
-
Venezuela
Reisestornierungen, wenn du pauschal gebucht hast
Wenn es um Stornierungen und die Rückerstattung von Kosten geht, ist die Art deiner Buchung der entscheidende Faktor. Dein stärkstes Argument für eine Rückzahlung ist dabei eine offizielle Reisewarnung der Stufe 4. Besonders gute Karten hast du, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, da du hier durch das Pauschalreisegesetz (PRG) umfassend geschützt bist. Dieses Gesetz greift immer dann, wenn „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ die Reise unzumutbar machen, und ebnet dir so den Weg, dein Geld zurückzufordern.