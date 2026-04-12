WIFO-Chef befürchtet Preis-Anstieg: „Besser heute noch tanken“

Heute sprach WIFO-Chef Gabriel Felbermayr in der ORF-Pressestunde über den Iran-Krieg und seine Auswirkungen. Denn dort wurden die Verhandlungen erneut abgebrochen,

Die Wirtschaftsexperten vom Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und Institut für Höhere Studien (IHS) haben ihre Erwartungen für das Jahr 2026 deutlich nach unten geschraubt. Der Hauptgrund ist die Eskalation im Iran-Krieg. Da die Friedensverhandlungen vor kurzem abgebrochen wurden, herrscht auf den Weltmärkten große Unruhe. Das ist für Österreich deshalb so wichtig, weil das Finanzministerium diese Zahlen nutzt, um das Budget für die Jahre 2027 und 2028 zu planen. Wenn die Wirtschaft schlechter läuft, hat der Staat weniger Steuereinnahmen und muss strenger sparen.

Noch vor Montag tanken

„Am Montag werden wir wieder eine Tendenz nach oben sehen, daher besser heute noch tanken“, sagt Felbermayr im ORF-Interview. Damit warnte er in diesem Zusammenhang bereits vor unmittelbaren Auswirkungen auf die Energiepreise und riet Konsumenten dazu, die Tanks ihrer Fahrzeuge lieber sofort zu füllen, bevor die Preise zu Wochenbeginn spürbar ansteigen.

Kritik an der Finanzpolitik

Neben den kurzfristigen Preisrisiken übt der Ökonom deutliche Kritik an der Finanzpolitik der Bundesregierung. Die geplanten Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro bezeichnete er als nicht weitreichend genug; notwendig wäre aus seiner Sicht ein Volumen von drei bis vier Milliarden Euro. Ein konkreter Hebel liege dabei bei den Pensionserhöhungen, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, wodurch sich allein fast zwei Milliarden Euro einsparen ließen. Felbermayr plädiert zudem für mehr Agilität im Budgetvollzug und mahnt, nicht untätig auf die nächsten Prognosen zu warten.

Pensionsalter anheben?

Langfristig sieht sich Österreich laut Felbermayr einer neuen, weitaus ungemütlicheren wirtschaftlichen Realität gegenüber. Die Zeiten stabiler Handelswege und internationaler Ordnung seien einer Phase mit zunehmender Zollpolitik gewichen, was die heimische Exportwirtschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Um den Wohlstand und die staatliche Handlungsfähigkeit zu sichern, fordert er strukturelle Reformen, die auch vor dem Pensionssystem nicht haltmachen dürfen. Er schlägt vor, das Antrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, wobei zusätzliche Lebensjahre jeweils zur Hälfte für Arbeit und zur Hälfte für den Ruhestand genutzt werden sollten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert