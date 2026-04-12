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/ ©Canva Montage
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Brand in einer Motorhaube.
Auf der A9 kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz.
Kirchdorf/Oberösterreich
12/04/2026
Autobahn gesperrt

Auto geht in Flammen auf – Großeinsatz auf der A9

Die Autobahn musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Insgesamt standen sieben Feuerwehren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)

Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz auf der A9 Pyhrnautobahn bei Micheldorf im Bezirk Kirchdorf (Oberösterreich) in Fahrtrichtung Graz, der eine komplette Sperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen nach sich zog. Grund dafür war ein brennendes Fahrzeug, das, wie mehrere Medien berichten, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bereiche konnte verhindert werden.

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