Auto geht in Flammen auf – Großeinsatz auf der A9

Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz auf der A9 Pyhrnautobahn bei Micheldorf im Bezirk Kirchdorf (Oberösterreich) in Fahrtrichtung Graz, der eine komplette Sperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen nach sich zog. Grund dafür war ein brennendes Fahrzeug, das, wie mehrere Medien berichten, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bereiche konnte verhindert werden.