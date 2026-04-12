Schwerer Alpinunfall: 60-Jähriger stürzt 200 Meter ab

Zwei Wintersportler waren gemeinsam unterwegs, als es plötzlich zu einem Unfall kam: Der Jüngere der beiden stürzte plötzlich ab und blieb schwer verletzt liegen.

Am Samstag war der 60-jährige Österreicher gemeinsam mit einem 63-jährigen Österreicher auf einer Berg- und Schitour im Gemeindegebiet von Gurgl (Bezirk Imst, Tirol) unterwegs. Die beiden Wintersportler starteten bereits in den Morgenstunden durch das Rotmoostal in Richtung Liebener Spitze, wobei sie zunächst mit Tourenschi bergwärts stiegen. Vom Schidepot stiegen sie mit montierten Steigeisen weiter auf. „Als der 63-Jährige bereits den Westgipfel erreicht hatte, teilte ihm der ca. 50m unterhalb befindliche 60-Jährige mit, dass dieser nicht mehr zum Gipfel aufsteigen, sondern selbstständig absteigen werde“, informiert die Polizei.

Begleiter leistet Erste Hilfe

Doch dann kam es zu dem schweren Unfall: Der Mann stürzte plötzlich über extrem steiles, teilweise senkrecht abfallendes ca. 200m ab und blieb schwerverletzt liegen. Der Ältere alamierte die Rettung und leistete Erste Gilfe. Der Schwerverletzte wurd geborgen und in die Klinik nach Innsbruck geflogen.