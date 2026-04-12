Rückruf bei TEDi: Gesundheitsgefährdende Stoffe entdeckt

In Plüschtieren wurden jetzt Weichmacher nachgewiesen. Deshalb wird von einer weiteren Verwendung dringend abgeraten. Was betroffene Kunden jetzt tun können, erfährst du hier.

Bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um die Plüschtiere „THEMONSTERS“, die im vergangenen Jahr in den TEDi-Filialen in Österreich verkauft wurden. „Produkttests wiesen erhöhte Werte der Weichmacher DEHP und DBP nach“, informiert das Unternehmen. Das bedeutet wiederum, dass eine Gesundheitsgefahr durch die Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird dringend von einer weiteren Verwendung abgeraten.

Rückruf bei Tedi – dieses Produkt ist betroffen Produkt: Plüsch-Monster Verkäufer: Tedi Artikel: Plüschtiere THEMONSTERS Art.-Nr.: 78008003951000001000 Händler: SWF Großhandel&Franchise GmbH Verkauf: 29.07.2025–05.11.2025



©TEDi Warenhandels GmbH Die Plüschtiere „THEMONSTERS“ werden von TEDi zurückgerufen.

Von Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

Wenn du vom Rückruf betroffen bist, kannst du die Plüschtiere gegen Erstattung des Verkaufspreises von 10 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen. Solltest du Fragen haben, kannst du dich an den Kundenservice von TEDi (info@tedi.com oder +49 231 555 77-0) wenden.

Weiterer Rückruf in Österreich

Aktuell heißt es auch Vorsicht beim Wursteinkauf: Die Metzgerei Senninger ruft eine Charge Frankfurter Würstel zurück, die bei Lidl Österreich verkauft wurde. Grund für die Warnung ist eine mögliche Verunreinigung mit Listerien. Mehr dazu hier: Lidl-Rückruf für Würstel: „Produkt nicht verzehren“.