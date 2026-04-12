/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Lottoziehung am Sonntag: Diese Zahlen sind 1,4 Millionen Euro wert
Am heutigen Sonntag, 12. April, wurden wieder die "6 aus 45" gezogen. Wir haben die Zahlen für euch.
Bei der heutigen Sonntagsziehung wurden wieder sechs Glückszahlen gezogen. Es warten rund 1,4 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Zahlen für euch.
1,4 Millionen Euro warten
Um rund 1,4 Millionen Euro geht es bei der heutigen Lottoziehung. Denn am Mittwoch hatte niemand die richtigen Zahlen. Ob dir Fortuna hold ist, siehst du in der untenstehenden Infobox.
Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 12. April 2026 gezogen:
Lotto: 2, 3, 9, 32, 39, 42 Zusatzzahl: 40
Lottoplus: 18, 20, 21, 23, 30, 40
Joker: 0, 4, 0 6, 4, 3
Kärntner gewann 159.300 Euro
Glück hatte am Mittwoch ein Kärntner. Er hatte beim LottoPlus als Einziger einen „Sechser“. Rund 159.300 Euro gewann er. Die Spannung steigt ob heute jemand den großen Jackpot abgeräumt hat.
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