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/ ©ORF / Günther Pichlkostner
Foto auf 5min.at: Das Foto zeigt eine Lotto-Moderatorin.
Auch am heutigen Sonntag gab es eine Lottoziehung.
Österreich
12/04/2026
"6 aus 45"

Lottoziehung am Sonntag: Diese Zahlen sind 1,4 Millionen Euro wert

Am heutigen Sonntag, 12. April, wurden wieder die "6 aus 45" gezogen. Wir haben die Zahlen für euch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Bei der heutigen Sonntagsziehung wurden wieder sechs Glückszahlen gezogen. Es warten rund 1,4 Millionen Euro im Topf. Wir haben die Zahlen für euch.

1,4 Millionen Euro warten

Um rund 1,4 Millionen Euro geht es bei der heutigen Lottoziehung. Denn am Mittwoch hatte niemand die richtigen Zahlen. Ob dir Fortuna hold ist, siehst du in der untenstehenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 12. April 2026 gezogen:

Lotto: 2, 3, 9, 32, 39, 42 Zusatzzahl: 40

Lottoplus: 18, 20, 21, 23, 30, 40

Joker: 0, 4, 0 6, 4, 3

Kärntner gewann 159.300 Euro

Glück hatte am Mittwoch ein Kärntner. Er hatte beim LottoPlus als Einziger einen „Sechser“. Rund 159.300 Euro gewann er. Die Spannung steigt ob heute jemand den großen Jackpot abgeräumt hat.

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