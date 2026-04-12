Suchaktion nach verirrtem Wanderer: „Er saß stark unterkühlt im Schnee“

Ein Wanderer hatte sich beim Aufstieg verirrt und kam nicht mehr weiter, deshalb alarmierte er die Einsatzkräfte. Diese konnten ihn stark unterkühlt finden und retten. Die Bergrettung appelliert jetzt umso mehr an Wanderer.

Zu einem Sucheinsatz musste die Bergrettung Grödig am Sonntagnachmittag im Bereich der Klingeralm (Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg) ausrücken. Ein 42-jähriger Wanderer aus Deutschland war am Klingersteig Richtung aufgestiegen und kam auf dem nordseitigen Steig vom Weg ab. „Er konnte im teilweise hüfthohen Schnee nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte“, so Ortsstellen- und Einsatzleiter Alexander Schweiger. Die Bergretter stiegen zu dem Verirrten auf, „er war auf rund 1200 Metern nur leicht vom Steig abgekommen, aber er saß stark unterkühlt im Schnee.“ Nach einer Erstversorgung entschloss sich die Einsatzleitung zu einem Abtransport durch ein Rettungshubschrauber-Team (C14), „die Unterkühlung war doch wesentlich und ein Abtransport zu Fuß, mittels Gebirgstrage, hätte dann etwas zu lange gedauert.“

© Bergrettung Grödig Im Bereich der Klingeralm kam es am Sonntag zu einem Sucheinsatz.

Bergrettung: „Wir appellieren eindringlich an Wanderer“

Alexander Schweiger, der auch stellvertretender Bezirksleiter des Flachgaus ist, verweist einmal mehr auf die derzeitige hochalpine Situation: „Wir haben in kürzester Zeit mehrere Einsätze auf teilweise noch gesperrten Aufstiegen am Untersberg abgewickelt. Obwohl im Tal frühlingshafte Temperaturen herrschen, liegt am Untersberg noch teilweise hüfthoch Schnee. Wir appellieren eindringlich an Wanderer, ihre Touren gründlich zu planen, da die Zahl der Einsätze durch Erschöpfung, Verirren oder mangelnde Ausrüstung steigt. Eine gute Vorbereitung ist essenziell, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit im Gelände zu gewährleisten.“