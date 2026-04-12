400 Meter breit, 300 Meter lang: Große Suchaktion nach Lawinenabgang

Betroffen war laut Polizei der unterste Abschnitt der Schiroute Nr. 35 „Wilde Grube“ im Schigebiet Stubaier Gletscher (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Die Lawine ging auf Teile der geöffneten Schiroute nieder, weshalb vorerst unklar war, ob Personen verschüttet worden waren. „In weiterer Folge wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und ein großer Sucheinsatz unter Einbeziehung von Kräften der Bergrettung Neustift im Stubaital samt Lawinenhunden, einem Notarzt- und einem Polizeihubschrauber, sowie Kräften der Alpinpolizei, Mitarbeitern der Stubaier Gletscherbahnen und weiteren freiwilligen Helfern gestartet“ heißt es. Gegen 16 Uhr konnte die Aktion, nach intensiver Suche mittels LVS-Geräten, Sonden und Lawinenhunden, schließlich erfolgreich beendet werden. Die Lawine erreichte eine Breite von ca. 400 Metern, bei einer Länge von 300 Metern.