Überholmanöver geht schief: Motorradfahrerin (52) landet im Bach

Am Nachmittag war die Mistelbacherin auf der Landesstraße unterwegs. Laut Zeugen kam sie nach einem Überholvorgang von der Straße ab und stürzte in einen Bach. Sie wurde schwer verletzt.

Die 52-Jährige aus dem Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) war am Sonntagnachmittag mit dem Motorrad auf der Landesstraße 102 im Gemeindegebiet von Schwarzenbach an der Pielach (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) in Fahrtrichtung Türnitz unterwegs. „Zeugenaussagen zufolge kam sie dabei nach einem Überholmanöver in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und stürzte in den Bach“, weiß die Polizei. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in St. Pölten geflogen.