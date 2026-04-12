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/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt Sonnenstrahlen, die durch die Wolkendecke über Maria Rain brechen.
Saharastaub liegt in Österreich in der Luft.
Österreich
12/04/2026
Prognose

Saharastaub & Wolken: So wird das Wetter zu Wochenbeginn

Am Wochenbeginn kommt es in Österreich eher zu einem Wettermix. Und Saharastaub trübt den Himmel.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

„Zu Wochenbeginn kann die Bewölkung vor allem an der Alpennordseite und im Osten immer wieder etwas auflockern, Föhneffekte machen es möglich. Allerdings sorgen auch nennenswerten Mengen an Saharastaub in der Luft für eine zusätzliche Himmelstrübung“, wissen die Experten der GeoSphere Austria.

Regen und Wind

Insgesamt verdichten sich die Wolken von Südwesten her. Vor allem in Vorarlberg, Tirol und Oberkärnten nimmt die Neigung zu etwas Regen sowie eingelagerten Regenschauern allmählich weiter zu. Sowohl in der Ostregion als auch in einzelnen Föhntälern der Alpennordseite bläst mäßiger bis lebhafter Wind, vorzugsweise aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen liegen bei 3 bis 10, Tageshöchsttemperaturen erireichen 12 bis 22 Grad.

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