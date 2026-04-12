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/ © Bergrettung St. Gilgen
Das Bild auf 5min.azt zeigt einen Hubschrauber der Bergrettung St. Gilgen.
In St. Gilgen im Flauchgau stürzte eine Kletterin ab.
Salzburg-Umgebung/Salzburg
12/04/2026
Alpinunfall

Mehrere Meter abgestürzt: Kletterin schwer verletzt

Am Sonntag musste die Bergrettung ausrücken. Eine Kletterin stürzte ab und wurde dabei verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Die Kletterin war am Sonntag am Plombergstein in St. Gilgen im Flachgau (Bezirk Salzburg-Umgebung) mit einem Seilpartner unterwegs. Während der Mehrseillängentour stürzte sie plötzlich mehrere Meter ab und wurde schwer verletzt. „Das Team des Rettungshubschraubers C6 führte rasch eine Taubergung durch. Auf einem Zwischenlandeplatz wurde die Verunfallte mit Unterstützung eines Bergretters und eines Polizisten erstversorgt und für den Weitertransport mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital umgelagert“, heißt es in einer Aussendung der Bergrettung. Im Einsatz waren fünf Bergrettungskräfte der Ortsstelle St. Gilgen, der Rettungshubschrauber C6, die Polizei und die Alpinpolizei.

Das Bild auf 5min.azt zeigt einen Hubschrauber der Bergrettung St. Gilgen.
© Bergrettung St. Gilgen
In St. Gilgen im Flauchgau stürzte eine Kletterin ab.
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