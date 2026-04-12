Mehrere Meter abgestürzt: Kletterin schwer verletzt

Die Kletterin war am Sonntag am Plombergstein in St. Gilgen im Flachgau (Bezirk Salzburg-Umgebung) mit einem Seilpartner unterwegs. Während der Mehrseillängentour stürzte sie plötzlich mehrere Meter ab und wurde schwer verletzt. „Das Team des Rettungshubschraubers C6 führte rasch eine Taubergung durch. Auf einem Zwischenlandeplatz wurde die Verunfallte mit Unterstützung eines Bergretters und eines Polizisten erstversorgt und für den Weitertransport mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital umgelagert“, heißt es in einer Aussendung der Bergrettung. Im Einsatz waren fünf Bergrettungskräfte der Ortsstelle St. Gilgen, der Rettungshubschrauber C6, die Polizei und die Alpinpolizei.

© Bergrettung St. Gilgen In St. Gilgen im Flauchgau stürzte eine Kletterin ab.