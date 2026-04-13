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Foto auf 5min.at zeigt einen Raser bei Nacht.
Auf der A2 wurde eine Raserin aus dem Verkehr gezogen.
Wiener Neustadt/NÖ
13/04/2026
Schein weg

Mit 151 km/h durch die 80er-Zone: Raserin (21) überholt Polizei

Die junge Autofahrerin überholte die Polizei in einem Baustellenbereich mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Diese konnte sie aus dem Verkehr ziehen. Das Auto und den Führerschein ist sie erst einmal los.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Eigentlich wären im Baustellenbereich auf der A2 Süd Autobahn in Richtung Graz (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) nur 80 km/h zulässig. Doch die 21-jährige Autofahrerin aus Neunkirchen (Niederösterreich) raste am Samstag gegen 20:38 Uhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit.

Auto und Führerschein sind erstmal weg

„Bei der aufgenommenen Nachfahrt wurde im Baustellenbereich eine Geschwindigkeit (abzüglich der Messtoleranz) von 151 km/h festgestellt“, informiert die Polizei. Der 21-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt.

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