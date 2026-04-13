Angriff auf Kino: Scheibe am Cineplexx Hohenems zerstört

Unbekannte haben im hinteren Teil des Gebäudekomplexes einen Gegenstand gegen die verglaste Notausgangstüre geschleudert, woraufhin diese zerbrach. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Der Vorfall soll sich laut Polizei am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr beim Cineplexx Hohenems (Bezirk Dornbirn, Vorarlberg) ereignet haben. „Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich zum hinteren Teil des Kinokomplexes in Richtung des dortigen Kiesparkplatzes“, heißt es. Dort soll ein unbekannter Gegenstand gegen die verglaste Notausgangstüre geschleudert worden sein. Durch die Wucht des Aufpralls ging eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch.

Hast du etwas gesehen?

Aufgrund des regen Kinobetriebs am Sonntagnachmittag wurde der Vorfall von den Mitarbeitern vor Ort zunächst nicht sofort bemerkt. Die Polizeiinspektion Hohenems bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden.