Wahlbeben in Ungarn: Österreichs Politik reagiert auf den Umbruch

In Ungarn fand die Parlamentswahl statt und es kam zu einem regelrechten Erdrutschsieg für die Partei von Peter Magyar. Auch Österreichs Politiker reagieren auf das Wahlbeben.

Die Oppositionspartei TISZA von Peter Magyar erlangte eine Zwei-Drittel-Mehrheit bei der Parlamentswahl. Damit geht die lange Ära von Viktor Orban zu Ende. Medienberichten zufolge lag Magyars Partei bei einem Auszählungsgrad von 91 Prozent bei rund 138 der 199 Mandate. Orban bei 54 Sitzen, die Partei Mi Hazank bei sieben. Auch die Wahlbeteilung ist mit 80 Prozent rekordverdächtig. In Österreich bleibt der Wahlausgang nicht unkommentiert.

Stocker: „Klare Absage an die populistische und destruktive Politik“

Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) meldet sich dazu zu Wort und gratuliert Peter Magyar zu seinem Sieg: „Die ungarische Bevölkerung hat mit überwältigender Mehrheit das destruktive Gegeneinander abgewählt und sich für eine proeuropäische Zukunft entschieden.“ Weiters betont er, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue. „Kickls Freund und Vorbild Viktor Orbán wurde heute von den Ungarinnen und Ungarn krachend abgewählt. Dieses deutliche Ergebnis ist eine klare Absage an die populistische und destruktive Politik, wie sie in Ungarn von Orbán, in den USA von Donald Trump und in Österreich von Herbert Kickl aus der Opposition heraus betrieben wird“, so Stocker.

©BKA / Andy Wenzel Am Foto: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP)

Babler: „Orban endlich abgewählt“

Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) äußert sich zum Wahlbeben: „Nach 16 Jahren Systemumbau ist Orbán endlich abgewählt. Das eröffnet die Chance, Ungarn wieder an demokratische Grundwerte heranzuführen.“ Laut Babler gilt es außerdem zu beobachten, ob Orban das Wahlergebnis respektiere, „oder ob er bis zur Amtsübergabe weitere Schritte unternimmt, um seinen autoritären Umbau abzusichern.“ Abschließend betont er: „Es muss nun darum gehen, Institutionen zu stärken, Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und soziale Sicherheit aufzubauen.“

©Parlamentsdirektion/ Johannes Zinner Am Foto: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)

„Politischer Wendepunkt“

„Die Zweidrittelmehrheit für TISZA markiert einen politischen Wendepunkt – für Ungarn und für Europa. Das System Orbán ist abgewählt, und mit ihm auch der anti-europäische Kurs der letzten Jahre“, kommentiert die außen- und europapolitische Sprecherin der Grünen, Meri Disoski, zum Ausgang der heutigen ungarischen Parlamentswahl. Nach 16 Jahren unter Orbán sieht Disoski Ungarn nun vor einer historischen Chance: „Es ist ein autoritäres System entstanden, im Dienst eines engen Machtzirkels.“ Nun komme es laut ihr darauf an, die neue Mehrheit verantwortungsvoll zu nutzen.