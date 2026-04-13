Drei Verkehrstote in Österreich: Jüngstes Unfallopfer war erst 16

In der vergangenen Woche starben ein Leichtmotorradlenker, ein Autofahrer´´ und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 9. April 2026, im Bezirk Klagenfurt Land, Kärnten, bei dem der 16-jährige Leichtmotorradlenker getötet wurde.

16-Jähriger wurde unter Auto eingeklemmt

Ein 16-Jähriger stürzte mit seinem Leichtmotorrad in einer Rechtskurve auf einer Landesstraße L100, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, und schlitterte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto und wurde unter diesem eingeklemmt. Der Leichtmotorradlenker konnte nur mit Hilfe eines Wagenhebers befreit werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an den erlittenen Verletzungen. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Vorfall unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Drei Verkehrstote

Jeweils eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, einer Landesstraße L und einer Gemeindestraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit, eine Vorrangverletzung und Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 12. April 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 74 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 82 und 2024 68.