Achtung Parkautomat: Neue QR-Code-Betrugsmasche im Umlauf

Was eigentlich schnell und unkompliziert sein soll, wird derzeit für viele Autofahrer zur Kostenfalle. Beim Bezahlen von Parktickets setzen immer mehr Menschen auf QR-Codes, genau das machen sich Betrüger jetzt gezielt zunutze.

Die Betrugsmasche "Quishing" kommt immer öfter vor. Die Methode ist besonders effektiv, weil sie genau dort ansetzt, wo Menschen Routinen entwickelt haben.

Die Betrugsmasche "Quishing" kommt immer öfter vor. Die Methode ist besonders effektiv, weil sie genau dort ansetzt, wo Menschen Routinen entwickelt haben.

Die Vorgehensweise ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Unbekannte überkleben die originalen QR-Codes auf Parkautomaten mit gefälschten Stickern. Für Nutzer ist der Unterschied auf den ersten Blick kaum erkennbar. Wer den Code scannt, wird auf eine manipulierte Website weitergeleitet, berichten mehrere Medien. Dort wirkt alles seriös, bis man seine Zahlungsdaten eingibt. Das Problem: Das Geld landet nicht beim offiziellen Betreiber, sondern direkt bei den Tätern.

„Quishing“ breitet sich aus

Die Betrugsform hat sogar einen eigenen Namen: „Quishing“. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus QR-Code und Phishing. Die Methode ist besonders effektiv, weil sie genau dort ansetzt, wo Menschen Routinen entwickelt haben. QR-Codes werden im Alltag immer häufiger genutzt, beim Bezahlen, in Restaurants oder eben beim Parken. Gerade diese Selbstverständlichkeit macht viele unvorsichtig.

Stadt schlägt Alarm

Vor allem in Linz häufen sich die Fälle, was dazu führt, dass es bereits erste Konsequenzen gibt. Die Stadt hat Kontrollen verstärkt, manipulierte Codes werden entfernt und betroffene Standorte überprüft. Gleichzeitig wird versucht, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Denn klar ist: Ohne Aufmerksamkeit der Nutzer haben Betrüger leichtes Spiel. Der Trick der Täter liegt im Detail. QR-Codes werden selten hinterfragt, sie gelten als praktische Abkürzung im digitalen Alltag. Hinzu kommt: Die gefälschten Seiten sehen oft täuschend echt aus. Logos, Farben und Aufbau ähneln den Originalen so stark, dass viele keinen Verdacht schöpfen. Ein falscher Klick, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon ist der Schaden entstanden.