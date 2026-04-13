Explosion in einer Garage eines Mehrparteienhauses in Leonding

Der 37-Jährige, der zufällig zu Fuß in Richtung Brandobjekt unterwegs war, bemerkte Rauchaustritt aus der Garage. Wenige Meter vor dem Brandobjekt nahm er eine Explosion wahr, wobei das Garagentor schlagartig nach außen aufgestoßen wurde und Flammen aus dem Inneren der Garage schlugen. Der 37-Jährige verständigte sofort die Feuerwehr, die mit etwa 60 Mann im Einsatz war und den Vollbrand in der Garage rasch ablöschen konnte.

Brandursache nicht bekannt

Der Brand blieb auf die Garage beschränkt und es wurde niemand verletzt. Bei den Ersterhebungen konnte keine genaue Brandursache festgestellt werden, da sich in der Garage sehr viele Gegenstände befanden und von der Feuerwehr eine Schaumflutung durchgeführt werden musste.