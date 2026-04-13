Nächster Lufthansa-Streik: Die Auswirkungen auf Österreichs Flüge

Bei der Lufthansa-Mutter geht es in die nächste Runde: Ab Montag wird erneut gestreikt.

Diesmal legen die Piloten der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für volle zwei Tage die Arbeit nieder, von Montag um 0.01 Uhr bis Dienstag kurz vor Mitternacht. Während das an großen deutschen Flughäfen wie Frankfurt, München oder Hamburg zu massiven Ausfällen von bis zu 80 Prozent führt, bleibt die Lage am Flughafen Wien vergleichsweise entspannt.

So betrifft der Streik Wien

In Wien ist lediglich eine tägliche Rotation nach Frankfurt betroffen, während die Flüge der Austrian Airlines (AUA) planmäßig durchgeführt werden. Um die Ausfälle abzufangen, setzt die AUA auf den Verbindungen zwischen Wien und Deutschland nach Möglichkeit sogar größeres Fluggerät ein, um zusätzliche Sitzplatzkapazitäten anzubieten.

Vierte Streikwelle

Wer jedoch Anschlussflüge über deutsche Drehkreuze gebucht hat oder mit Töchtern wie der Lufthansa Cityline, Lufthansa Cargo oder Eurowings unterwegs ist, muss mit erheblichen Problemen rechnen. Es ist bereits die vierte Streikwelle in kurzer Zeit, diesmal angeheizt durch festgefahrene Tarifkonflikte rund um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline.

Flugstatus online prüfen

Passagieren wird dringend geraten, den aktuellen Flugstatus online zu prüfen, da laut Gewerkschaft fast alle Cityline-Flüge und der Großteil der Kurzstreckenverbindungen ausfallen werden. Auch wenn du mit der AUA aus Österreich startest, solltest du deine Weiterflüge ab Frankfurt oder München im Auge behalten, um nicht am Boden festzusitzen.