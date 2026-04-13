Auto, Miete, Freizeit: So teuer könnte den Österreichern der Mai kommen

Der Mai steht vor der Tür, doch für viele Haushalte in Österreich bringt er dieses Jahr einen bitteren Beigeschmack. Es kommt nämlich auch hier wieder zu Preiserhöhungen.

Der Frühling blüht im Mai und zeigt sich meist von seiner besten Seite. Allerdings sieht der Wonnemonat für Österreichs Brieftaschen nicht so rosig aus. Wer jetzt nicht genau hinschaut, könnte von den Abbuchungen auf dem nächsten Kontoauszug kalt erwischt werden.

Mieten in Österreich erhöht

Zwar wurde die Anpassung der Richtwert- und Kategoriemieten bereits für den 1. April festgesetzt, doch die tatsächliche Belastung spüren die meisten Mieter erst im Mai. Aufgrund der gesetzlichen Fristen für Mieterhöhungsschreiben landen die angepassten Forderungen oft erst jetzt auf den Zahlscheinen. Durch die Mietpreisbremse ist der Anstieg zwar auf ein Prozent gedeckelt, aber durch die im April erhöhten Betriebskosten und die inflationsgebundenen Anpassungen bie privaten Mietverträgen summiert sich die Belastung. Besonders Bewohner von Altbauten und Gemeindewohnungen müssen im Mai mit einer höheren Grundmiete rechnen.

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Veränderungen für Autofahrer

Auch für Autofahrer bringt der Mai Veränderungen, die über die reinen Spritkosten hinausgehen. Mit 1. Mai 2026 treten voraussichtlich Neuerungen im Führerscheinwesen in Kraft, die vor allem bei Verstößen teuer werden können. So wird etwa die Sperrfrist bei Täuschungsversuchen bei der Prüfung auf 18 Monate verdoppelt. Auch steigen im Frühjahr traditionell die Kosten für Service und Ersatzteile. Wer sein Auto jetzt fit für den Sommer machen will, sieht sich mit höheren Stundensätzen in den Werkstätten konfrontiert. Zudem schlagen im Mai oft die Indexanpassungen bei Versicherungsprämien und Mobilfunktarifen voll durch.

Gastronomen passen Preise im Mai oft an

Der schmerzhafteste Teil der Mai-Falle wartet jedoch in der Freizeit der Österreicher. Mit der Eröffnung der Schanigarten-Saison passen viele Gastronomen ihre Preise an. Steigende Kosten für Energie, Personal und hochwertige Lebensmittel zwingen viele Wirte zur Weitergabe an die Gäste. Experten rechnen bei Prognosen mit Preissprüngen in der Gastronomie. Auch im Supermarkt bleibt es schwierig: Frisches Gemüse und Wein aus heimischem Anbau sollen sich aufgrund gestiegener Produktionskosten verteuern.