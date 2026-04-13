Auf einer Baustelle: Kran stürzte um

Am Montagmorgen kam es zu einem Horrorszenario in Innsbruck. Ein Kran war umgestürzt und auf einen Rohbau gefallen.

Aus bisher ungeklärten Gründen kippte der tonnenschwere Kran um. Er fiel auf den Rohbau eines Gebäudes. Zahlreiche Schutzengel waren vor Ort, denn es wurde niemand verletzt.

Kranführer war nicht im Kran

Als der Unfall passierte, war der Kranführer nicht in der Fahrerkabine, berichtete die „Krone“. Sonst soll auch niemand verletzt worden sein. Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen werden nun aufgenommen. Die Polizei berichtet: „Aus bislang unbekannter Ursache setzte sich ein abgestellter Telekran in Bewegung und rollte über einen Abhang. In weiterer Folge hob sich die Fahrzeugfront, sodass das Fahrzeug den Bodenkontakt verlor und die Räder frei in der Luft hingen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich nach aktuellem Ermittlungsstand keine Person auf der Baustelle“.