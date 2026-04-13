Nach 17 Jahren zurückgestuft: Schwerkranker Mann kämpft um Pflegestufe

Ein 58-jähriger Mann, der seit seiner Geburt schwer krank ist, lebte jahrelang mit einer gewissen Sicherheit. 17 Jahre lang erhielt er Pflegegeld der Stufe 3, bis er überraschend zurückgestuft wurde.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) entschied, das Pflegegeld des Mannes um eine Stufe zu reduzieren. Für ihn und seine Familie ein schwerer Schlag, denn der 58-Jährige ist auf Unterstützung angewiesen. Er lebt in einer betreuten Wohneinrichtung, sein Alltag ist von seiner Erkrankung geprägt. Jede Veränderung bei der Unterstützung hat unmittelbare Auswirkungen auf sein Leben.

Schwester greift ein und wendet sich an die AK

Seine Schwester, die ihn als Erwachsenenvertreterin unterstützt, wollte die Entscheidung nicht hinnehmen. Sie wandte sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich und setzte damit einen entscheidenden Schritt. Dort wurde der Fall geprüft. Die Einschätzung: Die Kürzung sei nicht gerechtfertigt. Die Arbeiterkammer entschied sich zu handeln und brachte den Fall vor Gericht. Mit Erfolg: Der Mann erhält nicht nur wieder mehr Unterstützung, sein Pflegegeld wurde auf Stufe 5 angehoben. Das bedeutet: Statt einer Kürzung bekommt er nun gleich drei Stufen mehr als zuvor. Für den 58-Jährigen ist das Urteil mehr als eine Zahl. Es bedeutet mehr Unterstützung im Alltag, mehr Sicherheit und vor allem Anerkennung seiner tatsächlichen Situation.