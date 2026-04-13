Metallbau insolvent: Rund 30 Gläubiger betroffen

Am 13. April 2026 wurde auf Eigenantrag über das Vermögen von Bernhard Kobald, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Er betreibt einen Metallbau.

Es ist ein Dienstnehmer vom Sanierungsverfahren betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 500.000 Euro, berichtet der KSV. Es gibt an die 30 Gläubiger. Zum Sanierungsverwalter wurde Bernd Widerin, bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 11. Juni 2026 am LG Feldkirch statt.

Die Insolvenzursachen

Der Schuldner habe im November 2025 den Betriebsstandort gewechselt, wobei Mehrkosten entstanden und der Umsatz für einen Monat ausgefallen sei. Weiters habe eine Fehlkalkulation im Rahmen eines Auftrags zu einem nicht unerheblichen Minus geführt. Laut AKV sei auch ein langer Mitarbeiter-Krankenstand mit Schuld.

Weiteres Vorgehen

Der Schuldner beabsichtigt das Unternehmen zu sanieren und seinen Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten. Hierfür wird den Insolvenzgläubigern zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderung derzeit eine 20 %-ige Quote geboten, zahlbar innerhalb von 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Es ist davon auszugehen, dass die besicherten Gläubiger eine Rückstellungserklärung abgeben werden und somit soll die Quote nach eigenen Angaben aus der Fortführung finanziert werden können. Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird vom Alpenländischen Kreditorenverband nunmehr eingehend geprüft. Auch ist der Frage nachzugehen, ob, bzw. in welcher Form dieser Sanierungsplan, der lediglich den gesetzlichen Mindesterfordernissen entspricht, verbessert werden kann.