Wanderer von freilaufendem Hund in Gmunden attackiert: Besitzer flüchtet

Es sollte ein entspannter Tag in der Natur werden. Doch für einen 47-Jährigen aus dem Bezirk Steyr nahm ein Wanderausflug am Sonntag eine dramatische Wendung: Er wurde von einem nicht angeleinten Hund in die Wade gebissen.

Gegen 13 Uhr kam es während der Wanderung zu dem Vorfall: Ein nicht angeleinter Hund lief auf den Mann zu und biss unvermittelt zu. Die Folge: eine blutende Wunde an der Wade. Noch erschütternder als der Angriff selbst: Der Hundebesitzer zeigte sich laut Polizei alles andere als kooperativ. Statt sich um den verletzten Mann zu kümmern oder Erste Hilfe zu leisten, reagierte der 65-Jährige aus dem Bezirk Gmunden offenbar völlig anders. Er versuchte, sich der Situation zu entziehen und zu flüchten.

Flucht trotz Verletztem

Augenzeugen sowie der verletzte Wanderer selbst konnten den Mann zunächst daran hindern, einfach zu gehen. Doch letztlich gelang es ihm, sich doch noch vom Ort des Geschehens zu entfernen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Durch entsprechende Nachforschungen konnte der Mann schließlich ausgeforscht und eindeutig identifiziert werden. Gegen ihn werden nun mehrere Anzeigen erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 11:53 Uhr aktualisiert