Keine “sechs Richtigen”: Doppeljackpot mit 2,3 Millionen Euro wartet

Am Sonntag gab es zum zweiten Mal in Folge bei der Lotto Ziehung keine “sechs Richtigen”, damit wartet am Mittwoch nun ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer.

Für den oder die Sechser geht es dann um 2,3 Millionen Euro. Auf einem in Öberösterreich abgegebenen Tippschein waren gestern Abend gleich im ersten von zwei gespielten Tipps fünf Richtige und die Zusatzzahl 42 angekreuzt, dafür wartet auf den oder die Spielteilnehmer:in nun ein Gewinn von 105.000 Euro.

LottoPlus auch kein Sechser

Auch bei LottoPlus gab es in der letzten Runde keinen Sechser. Hier wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 37 LottoPlus Fünfer erhält somit 7.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es dann wieder um 200.000 Euro.

Beim Joker das Ja nicht angekreuzt

Beim Joker hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Tirol die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein stehen. Er oder sie darf sie dafür nun über einen Solo-Gewinn von mehr als 210.000 Euro freuen. Es hätte zwar einen zweiten Tippschein mit der richtigen Jokerzahl gegeben, allerdings war darauf das “Ja” zum Joker nicht angekreuzt. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.