Melissa Naschenweng: „Das ist der Albtraum von jedem Musiker“

Die Schlagersägerin Melissa Naschenweng wäre kürzlich fast zu spät zu ihrem Auftritt in Leipzig gekommen. Um es noch rechtzeitig zu schaffen, musste sie etwas improvisieren.

Am Samstag fand in Leipzig (Deutschland) die „Schlagernacht des Jahres“ statt. Auch die gebürtigte Kärntnerin war mit von der Partie, doch fast wäre sie nicht rechtzeitig dort gewesen und musste deshalb kreativ werden.

Im Stau gesteckt

Die „Quarterback Immobilien Arena“ war offenbar nur einige Minuten mit dem Auto von ihrer Unterkunft entfernt, doch zeitgleich fand auch noch ein Fußballspiel statt, weshalb es so richtig staute. In ihrer Instagram-Story (nicht mehr abrufbar) informierte sie ihre Fans über die Umstände und entschied sich dann für eine Planänderung.

Fast zu spät gekommen

Anstatt weiter im Auto zu warten, entschied sie sich zur Halle zu laufen und das mit den Worten: „Das ist der Albtraum von jedem Musiker – zu spät kommen“. Am Ende ging alles gut und sie hat es rechtzeitig in die Halle geschafft. Langweilig wird der „Alpenbarbie“, die kürzlich auch im TV mit ihrem Film „Herzklang – Zurück zu mir“ begeisterte, wohl nicht.