3,4 Mio. Euro Schulden: Energie-Firma in Oberösterreich insolvent

Was als Zukunftsbranche galt, gerät nun selbst ins Wanken: Die HONS Energiesysteme GmbH mit Sitz in Gmunden hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren wurde am Montag als Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2021 gegründet und spezialisierte sich auf die Planung, Installation und Wartung moderner Heiz- und Energiesysteme.

Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2021 gegründet und spezialisierte sich auf die Planung, Installation und Wartung moderner Heiz- und Energiesysteme.

Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2021 gegründet und spezialisierte sich auf die Planung, Installation und Wartung moderner Heiz- und Energiesysteme. Im Fokus standen vor allem Wärmepumpen, Biomasse- und Hybridsysteme für private Haushalte und Betriebe. Ein Bereich, der eigentlich vom Trend zur Energiewende profitieren sollte. Tatsächlich entwickelte sich das Geschäft zunächst positiv, doch im Jahr 2025 kam es zu einem deutlichen wirtschaftlichen Einbruch.

Mehrere Faktoren bringen das Unternehmen ins Straucheln

Ausschlaggebend dafür waren mehrere Faktoren, die die gesamte Branche betreffen: Ein massiver Rückgang öffentlicher Förderungen für moderne Heizsysteme traf das Unternehmen ebenso wie die anhaltend schwache Baukonjunktur, die bereits seit 2023 für sinkende Nachfrage sorgt. Zusätzlich belasteten hohe Inflation und steigende Zinsen die Investitionsbereitschaft vieler Kunden. Projekte wurden verschoben oder ganz abgesagt, die Auftragslage brach ein. Zwar zeigte sich gegen Ende des Jahres 2025 wieder eine leichte Erholung, doch zu diesem Zeitpunkt waren die finanziellen Reserven bereits weitgehend aufgebraucht.

Millionen-Schulden und zahlreiche Gläubiger

Die Folgen sind nun deutlich sichtbar: Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro, betroffen sind etwa 135 Gläubiger. Forderungen gegenüber Kunden bestehen zwar in Höhe von rund 380.000 Euro, diese wurden jedoch bereits abgetreten. Über weitere Vermögenswerte liegen derzeit keine detaillierten Angaben vor, fest steht jedoch, dass das Unternehmen über kein eigenes Liegenschaftsvermögen verfügt.

Sanierung läuft, Betrieb bleibt vorerst aufrecht

Trotz der angespannten Lage soll der Betrieb vorerst weitergeführt werden. Ziel des Sanierungsverfahrens ist es, das Unternehmen zu stabilisieren und langfristig zu erhalten. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, die in mehreren Schritten innerhalb von zwei Jahren ausbezahlt werden soll. Ob dieser Plan realistisch ist, wird nun vom bestellten Insolvenzverwalter geprüft.

Hoffnung auf Investor

Ein entscheidender Hoffnungsschimmer liegt in laufenden Gesprächen mit einem möglichen Investor. Laut Angaben des Unternehmens werden derzeit intensive Verhandlungen geführt, die eine Fortführung sichern könnten. Ob diese Gespräche erfolgreich verlaufen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Für die 21 Mitarbeiter steht viel auf dem Spiel. Ihre Zukunft hängt nun davon ab, ob es gelingt, das Unternehmen wirtschaftlich neu aufzustellen.