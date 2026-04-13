Drama im Krankenbett: 81-Jähriger stirbt nach Feuer-Tragödie

Zu einer Brandtragödie kam es am 10. April in Niederösterreich. Zigarettenglut entfachte ein Feuer in einem Krankenbett, der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein tragisches Brandereignis ereignete sich am 10. April 2026, gegen 19.45 Uhr, im Gemeindegebiet von Nappersdorf-Kammersdorf, Bezirk Hollabrunn. Das Krankenbett eines 81-jährigen, bettlägerigen Mannes geriet in Brand. Seine Ehefrau konnte das Feuer rasch mit einem Kübel Wasser löschen.

Mann verstarb im Krankenhaus

Dennoch erlitt der 81-Jährige schwerste Brandverletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das AKH Wien geflogen, wo er schließlich seinen schweren Verletzungen erlag. Die gemeinsamen Brandursachenermittlungen durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand und Bediensteten des Bundeskriminalamtes ergaben, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch das Opfer selbst verursacht wurde. Unachtsam abgestreifte Zigarettenglut dürfte den Glimmbrand im Bettzeug des Krankenbettes ausgelöst haben.