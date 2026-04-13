In Turnschuhen am Berg: Drei 16-Jährige nachts aus Bergnot gerettet

Gleich zwei Notrufe gab es am 12. April von Bergen aus Salzburg. Bei einem waren drei Jugendliche nur mit Turnschuhen unterwegs...

Drei einheimische 16-Jährige unternahmen am Nachmittag des 12. April eine Wanderung von St. Leonhard durch unwegsames Gelände in Richtung Kienbergkopf. Gegen 21 Uhr gerieten sie in steiles, mit Gras und Fels durchsetztes Schrofen-Gelände auf etwa 750 Metern Seehöhe und konnten ihren Weg nicht mehr fortsetzen. Die Jugendlichen setzten daraufhin einen Notruf ab.

Jungs hatten nur Turnschuhe an

Sie wurden in weiterer Folge von der Bergrettung Grödig geborgen und gegen 23.30 Uhr sicher ins Tal gebracht. Der Polizeihubschrauber unterstützte den Einsatz durch das Ausleuchten der Einsatzstelle. Die drei Burschen waren für die Tour unzureichend ausgerüstet und trugen lediglich Turnschuhe sowie Straßenkleidung. Insgesamt standen zehn Einsatzkräfte der Bergrettung Grödig sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers im Einsatz.

Frau bei Kletterunfall verletzt

Zu einem Kletterunfall kam es ebenfalls am 12. April in St. Gilgen am Plombergstein. Eine 67-jährige deutsche Staatsangehörige war gemeinsam mit ihrem Bergführer in der genannten Route unterwegs. Die erfahrene Kletterin befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Vorstieg und dürfte im Bereich eines Standplatzes beim Einrichten desselben das Gleichgewicht verloren haben. In weiterer Folge stürzte sie mehrere Meter ins Seil. Dabei zog sich die Frau Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Bergung sowie Erstversorgung erfolgten durch den Rettungshubschrauber, mit welchem die Verletzte anschließend in das Universitätsklinikum Salzburg geflogen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.