Kokain an minderjährige Mädchen verteilt: 44-Jähriger in U-Haft

In der Salzburger Elisabeth-Vorstadt ermittelt die Polizei schon seit längerer Zeit in einem brisanten Fall. Es geht um den Verdacht auf schwere Drogendelikte und möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.

Bereits Ende März wurde ein 44-jähriger Mann festgenommen. Die Ermittler werfen ihm vor, seit März 2023 mindestens sechs Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren Kokain gegeben zu haben. Diese Drogenübergaben sollen direkt in der Wohnung des Mannes in Salzburg stattgefunden haben.

Verdacht auf Missbrauch bisher nicht bestätigt

Zu Beginn der Ermittlungen gab es auch den Verdacht, dass der Mann oder mögliche Mittäter die Mädchen sexuell missbraucht haben könnten. Die Polizei hat daraufhin intensiv ermittelt und viele Beteiligte vernommen. Das Ergebnis bisher: Der Verdacht auf Sexualstraftaten konnte bislang nicht bewiesen werden.

Untersuchungshaft

Der 44-Jährige sitzt momentan in Untersuchungshaft – allerdings nur wegen der zahlreichen Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten weiter unter Hochdruck an dem Fall, auch über die Grenzen von Salzburg hinaus. Sie suchen nach weiteren Beweisen für mögliche Straftaten. Die Ermittler betonen jedoch: Für eine Anklage wegen sexueller Gewalt braucht es handfeste Beweise, vor allem klare Aussagen der Opfer bei der Polizei oder vor Gericht. Ohne solche Beweise bleibt es rechtlich schwierig. Es gilt die Unschuldsvermutung.