Jugendliche wurde vom eigenen Onkel körperlich misshandelt

Ein 45-jähriger Libanese steht im Verdacht, am 11. April 2026 gegen 15.45 Uhr im Stadtpark Kufstein seine 17-jährige Nichte mehrfach körperlich misshandelt zu haben.

Zudem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, die Minderjährige durch eine Drohung mit dem Umbringen dazu genötigt zu haben, den Stadtpark zu verlassen und nach Hause zu gehen. Gegen den 45-Jährigen wurde nach einer ausführlichen Opfervernehmung ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Mädchen wurde verletzt

Das 17-jährige Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades; die ärztliche Abklärung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.