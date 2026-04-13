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/ ©Montage: 5 Minuten/ Canva
Bild auf 5min.at zeigt im Hintergrund Polizeiautos und im Vordergrund einen Mann, der eine Frau würgt.
Ein Mann soll seine Nichte mehrfach geschlagen haben.
Kufstein
13/04/2026
Festnahme

Jugendliche wurde vom eigenen Onkel körperlich misshandelt

Ein 45-jähriger Libanese steht im Verdacht, am 11. April 2026 gegen 15.45 Uhr im Stadtpark Kufstein seine 17-jährige Nichte mehrfach körperlich misshandelt zu haben.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)

Zudem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, die Minderjährige durch eine Drohung mit dem Umbringen dazu genötigt zu haben, den Stadtpark zu verlassen und nach Hause zu gehen. Gegen den 45-Jährigen wurde nach einer ausführlichen Opfervernehmung ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Mädchen wurde verletzt

Das 17-jährige Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades; die ärztliche Abklärung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

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