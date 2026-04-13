Große Lawinengefahr in Tirol

Aufgrund der voranschreitenden Durchnässung der Schneedecke in den vergangenen Tagen sowie einem bevorstehenden Niederschlagsereignis – mit zeitweise Regen bis rund 2.500 Meter – steigt die Gefahr von Nassschneelawinen deutlich an. Dementsprechend gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol für heute Montag, in folgenden Regionen die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) aus: Weißkugelgruppe, Gurgler Gruppe, Stubaier Alpen Mitte, Zillertaler Alpen Nordwest, Zillertaler Alpen Nordost, Venedigergruppe sowie Glocknergruppe Süd. In weiteren Teilen Nordtirols und Osttirols gilt verbreitet Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).

„Lawinensituation ist gefährlich“

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appelliert gemeinsam mit dem Lawinenwarndienst des Landes Tirol zu Zurückhaltung im freien Gelände: „Die Lawinensituation ist gefährlich. Steilgelände über 30 Grad sollte gemieden werden. Lawinen können in kanalisierten Sturzbahnen bis ins Grüne vorstoßen – Vorsicht ist deshalb auch in Auslaufbereichen von Lawinen geboten. Wir appellieren eindringlich an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler zur Zurückhaltung in den betroffenen Gebieten.“

Lawinengefahr könnte wieder abnehmen

Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol erklärt zudem: Das tief in die Schneedecke eindringende Wasser führt zur Schwächung der grobkörnigen Schwachschichten aus dem Frühwinter. Die Auslösebereitschaft von feuchten und nassen Lawinen steigt damit an. Besonders an steilen West-, Nord- und Osthängen zwischen etwa 2.200 Meter und 2.500 Meter sind spontane mittlere bis große Lawinen zu erwarten.“ Die Lawinengefahr nimmt mit der Abkühlung in der Nacht auf Dienstag voraussichtlich allmählich wieder ab. Alle Informationen zur aktuellen Lawinensituation in Tirol, Südtirol und dem Trentino finden sich im täglichen Lawinenreport. Dieser wird jeweils um 17 Uhr für den darauffolgenden Tag online zur Verfügung gestellt. Zudem werden Informationen und Warnungen auf den Social-Media-Kanälen des Landes Tirol sowie des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol veröffentlicht.