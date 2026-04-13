Große Spendenaktion bei BILLA – so kannst du helfen

Großer Sammeltag am 18. April: Unterstütze LEO und Lions bei BILLA oder Sutterlüty mit Lebensmittelspenden für armutsgefährdete Personen direkt vor Ort in deiner Region.

Eine große Hilfe für Menschen in Not: Am Samstag, den 18. April, verwandeln sich zahlreiche Supermärkte in Österreich wieder in Zentren der Solidarität. Gemeinsam mit den LEO und Lions Clubs laden BILLA, BILLA PLUS und Sutterlüty zum traditionellen Sammeltag ein, um armutsgefährdete Menschen direkt und regional zu unterstützen, so in einer aktuellen Aussendung.

So einfach ist es zu helfen: „Kauf eins mehr“

In insgesamt 102 BILLA PLUS Märkten, 13 BILLA Filialen und an zwei Sutterlüty-Standorten in Vorarlberg können Kunden während ihres regulären Einkaufs Gutes tun. Gesucht werden vor allem haltbare Lebensmittel (Reis, Nudeln, Konserven, Öl etc.) und Hygieneprodukte (Duschgel, Zahnpasta, Windeln etc.). Diese Produkte können direkt nach dem Bezahlen bei den freiwilligen Helfern der LEO und Lions Clubs im Markt abgegeben werden.

Hilfe, die dort ankommt, wo sie gebraucht wird

Die gesammelten Spenden bleiben in der Region. Die Clubs verteilen die Waren an lokale Hilfseinrichtungen, Frauenhäuser und Sozialunterkünfte. Seit dem Start der Kooperation im Jahr 2014 ist die Aktion eine feste Säule der sozialen Hilfe in Österreich. „Soziale Verantwortung zu übernehmen, sehen wir als einer der größten Lebensmittelhändler des Landes als zentralen Teil unseres Handelns“, betont Robert Nagele, BILLA Vorstand. „Der […] Sammeltag […] zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie groß die Solidarität unserer [..] Kund:innen ist.“