Vom Trainerstuhl ins TV: Peter Stögers neues WM-Abenteuer

Peter Stöger ist zurück auf der großen Fußballbühne. An seinem 60. Geburtstag verkündete der ehemalige Rapid-Coach in der Sendung „Sport am Sonntag“ seinen nächsten Karriereschritt.

Er wird das Experten-Team des ORF für die kommende Weltmeisterschaft verstärken. Für Peter Stöger schließt sich damit ein Kreis. Während er 1998 in Frankreich noch selbst als Spieler für Österreich auf dem Rasen stand, wird er das Turnier 2026 als Analytiker begleiten. „Es ist eine echt coole Sache, Teil dieser Veranstaltung zu sein“, so Stöger in der Aussendung vom ORF. Er freue sich darauf, das Nationalteam wenigstens in dieser Rolle zur WM zu begleiten.

Nach turbulenten Monaten bei Rapid

Erst im vergangenen November war das Kapitel Rapid Wien für Stöger nach nur fünf Monaten vorzeitig beendet worden. Eine ernüchternde Bilanz und lautstarke Kritik der Fans führten damals zur Trennung in Hütteldorf. Sportchef Markus Katzer bezeichnete den Schritt damals als „notwendige Maßnahme“.