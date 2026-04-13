Millionen-Betrug: Österreicher kurz vor Flucht in die Wüste gefasst

Die Flucht eines Millionenbetrügers endete in den Straßen von Asti (Piemont). Die italienische Staatspolizei konnte einen österreichischen Staatsbürger festnehmen.

Dem Mann wird vorgeworfen, die deutsche Staatskasse um die astronomische Summe von über 63 Millionen Euro betrogen zu haben. Es gab einen europäischen Haftbefehl der deutschen Behörden. Die Ermittler der „Flying Squad“ arbeiteten unter Hochdruck mit internationalen Polizeibehörden zusammen, da akute Fluchtgefahr bestand: Der Gesuchte plante offenbar, sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abzusetzen – so in einer aktuellen Aussendung der italienischen Polizei.

Luxusauto als Verhängnis

Der entscheidende Hinweis kam durch die Überprüfung lokaler Unternehmen. Dabei geriet ein Luxuswagen ins Visier der Fahnder, der kürzlich im Stadtgebiet von Asti gesichtet worden war. Nach intensiver Analyse der Fahrtrouten und gezielten Überwachungen: Die Polizei stoppte das Fahrzeug, in dem sich der Gesuchte gemeinsam mit einer Frau befand. Nach der Identifizierung wurde der Österreicher sofort verhaftet. Der Festgenommene wurde in eine Haftanstalt überstellt und dem Berufungsgericht in Turin übergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert