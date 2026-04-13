Skip to content
Region auswählen:
/ ©ORF-Enterprise
Bild auf 5min.at zeigt Oliver Böhm
Oliver Böhm wurde aktuell beurlaubt.
Österreich
13/04/2026
Vorwürfe

ORF-Werbechef Oliver Böhm beurlaubt

ORF-Werbechef Oliver Böhm ist beurlaubt. Grund dafür sind interne Untersuchungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Wie mehrere Medien berichten, gibt es aktuell Vorwürfe gegen ORF-Werbechef Oliver Böhm, der seit 2013 an der Spitze der ORF-Werbevermarktung ist. Er wurde beurlaubt. Die Vorwürfe wurden nicht näher genannt, wurden jedoch rund um Ostern 2026 aufgekommen. Der ORF hat eine Compliance-Untersuchung eingeleitet. Die Ergebnisse stehen noch aus. In den letzten Wochen gab es bereits Aufsehen beim ORF: so wurde das Dienstverhältnis mit Ex-Generaldirektor Roland Weißmann wegen verletzter Compliance-Standards endgültig aufgelöst.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: