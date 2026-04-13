Kein Verstoß gegen Grundrechte: Der Oberste Gerichtshof hat die Beschwerde von René Benko abgewiesen. Der Signa-Gründer bleibt somit weiterhin in Untersuchungshaft.

Der Signa-Gründer René Benko ist mit seiner Beschwerde gegen die Untersuchungshaft vor dem Oberster Gerichtshof gescheitert. Das berichtet die Kronen Zeitung. Das Höchstgericht entschied, dass kein Verstoß gegen sein Grundrecht auf persönliche Freiheit vorliegt und wies die Grundrechtsbeschwerde ab. Damit bleibt Benko weiterhin in U-Haft. Benko bestreitet alle Anschuldigungen, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.