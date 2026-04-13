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Bild auf 5min.at zeigt René Benko.
Er muss in U-Haft bleiben.
Österreich
13/04/2026
Signa-Gründer

OGH lehnt ab: René Benko weiter hinter Gittern

Kein Verstoß gegen Grundrechte: Der Oberste Gerichtshof hat die Beschwerde von René Benko abgewiesen. Der Signa-Gründer bleibt somit weiterhin in Untersuchungshaft.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Der Signa-Gründer René Benko ist mit seiner Beschwerde gegen die Untersuchungshaft vor dem Oberster Gerichtshof gescheitert. Das berichtet die Kronen Zeitung. Das Höchstgericht entschied, dass kein Verstoß gegen sein Grundrecht auf persönliche Freiheit vorliegt und wies die Grundrechtsbeschwerde ab. Damit bleibt Benko weiterhin in U-Haft. Benko bestreitet alle Anschuldigungen, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

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