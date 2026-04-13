Schreckmoment im Bus: Drei Verletzte nach Kollision in Linz

Ein Abbiegefehler führte in Linz zu einer Kollision mit einem Bus. Drei Fahrgäste wurden bei einer Notbremsung verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am 13. April 2026 kam es gegen 9 Uhr in Linz zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Bus. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten fuhr mit seinem Auto auf der Weißenwolffstraße in Richtung stadteinwärts. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 42-jähriger Busfahrer aus dem Bezirk Perg einen Bus auf der Busspur Weißenwolffstraße ebenfalls in Richtung stadteinwärts. Der 47-Jährige wollte dabei nach rechts in Richtung einer Parkgarage abbiegen und übersah den auf der Busspur geradeausfahrenden Bus.

Drei Bus-Insassen stürzten

Dadurch musste der 42-Jährige eine Notbremsung einleiten, wodurch im Inneren des Buses drei Personen (31, 53 und 62 Jahre alt) zu Sturz kamen. Nachdem die Rettung und der Notarzt die Verletzten vor Ort versorgten, wurden Zwei anschließend in das Unfallkrankenhaus Linz und die dritte Verletzte (31) in den Med Campus III verbracht. Sie alle erlitten Verletzungen leichten Grades.